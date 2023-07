BCE: consumidores da zona do euro preveem inflação menor nos próximos 12 meses

05/07/2023 | 08:51



Consumidores da zona do euro mais uma vez reduziram em maio suas expectativas para a inflação nos próximos 12 meses, segundo pesquisa divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta quarta-feira.

A taxa mediana na edição da pesquisa de maio do BCE mostra que a expectativa é que os preços subam 3,9% nos próximos 12 meses, ante 4,1% em abril e 5% em março.

Já para os próximos três anos, a previsão de consumidores para a inflação no bloco ficou em 2,5% em maio, inalterada ante o mês anterior e ainda acima da meta oficial do BCE, de taxa de 2%.

Desde julho do ano passado, o BCE já elevou suas principais taxas de juros em 4 pontos porcentuais, na tentativa de combater a inflação na zona do euro. Espera-se que o BCE aumente juros de novo em sua próxima reunião de política monetária, no fim de julho.

Em junho, a taxa anual da inflação ao consumidor do bloco ficou em 5,5%, ante 6,1% em maio, segundo dados preliminares. O BCE está particularmente preocupado com o núcleo do CPI, que tem desacelerado em ritmo bem mais lento do que o índice cheio.