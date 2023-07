Palavra do Leitor

Da Redação



05/07/2023 | 08:24



Raphael Rocha – 1

‘Raphael Rocha volta ao Diário e integra Secretaria de Redação’ (Política, dia 3). Parabéns ao Diário pela contratação do jornalista Raphael Rocha. Sempre acompanhei seu trabalho. Nós, leitores, ganhamos com o retorno desse excelente profissional.

Vera Maria de Carvalho - Santo André

Raphael Rocha – 2

Parabéns pela recontratação do competentíssimo profissional de mídia Raphael Rocha! É senso comum dentre muitos leitores no meu entorno, que este Diário “perdeu a cabeça” sem a participação e a liderança do conceituado jornalista e editor Raphael Rocha. Alvíssaras ao recontratado Raphael Rocha.

Filipe dos Anjos - Diadema

Supersalários

Na edição de domingo deste Diário, Primeira Página, li a notícia de que “procuradores de São Bernardo têm salários de até R$ 51 mil”, quase dois salários mínimos por dia! Abro o Estadão e vejo que “juízes têm salários de R$ 170 mil”, mais que o triplo. Começo a entender por que os salários deles se dizem vencimentos! Lidando com a documentação de imóveis, verifiquei que o IPTU mensal de São Bernardo corresponde a um ano em Santo André. Sugiro uma reportagem comparando os impostos e taxas cobrados pelas nossas prefeituras. Quanto paga um feirante por metro que ocupa em cada cidade, por exemplo.

Nevino Antonio Rocco - São Bernardo

Bolsonaro inelegível

‘Carlos Bolsonaro cobra posicionamento de Moro’ (Política, dia 3). Caro Carlos Bolsonaro, está tudo escrito em linhas tortas. Com a retirada do jogo do Bolsonaro, o caminho fica livre para o Morno. Você já se esqueceu que quem prendeu o Lula soltou! Agora eles vão retirá-lo e deixar o Alckmin e em 2026 o globalista Morno concorre sozinho se dizendo de direita.

Ailton Lima - São Bernardo

Lula

O lobo, sob a pele de cordeiro, foi eleito. No Rio Grande do Sul elogiou a democracia brasileira que o possibilitou ser reeleito pela terceira vez. Foi autêntico no recente Foro de São Paulo ao dizer que sente orgulho de ser acusado de comunista. Também disse que “enfrentamos o discurso de família, costumes e patriotismo que aprendemos a combater”. A verdadeira democracia é universal, mas para Lula, na Venezuela, é “relativa”, pois lá tem mais eleições que no Brasil, mas só com Maduro, pois todos os adversários são alijados do processo. Fomos enganados. Errar é humano, mas persistir no erro pela terceira vez é burrice.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Árvores

Sou morador do bairro Anchieta (Jd.Hollywood) e venho registrar o seguinte: em menos de um mês, foram retiradas duas árvores do bairro. A primeira na Rua Copacabana, em frente ao número 421. A outra na Praça Vicente Leporace, esquina das Ruas Copacabana e Urca. Não houve sequer serviço de poda; ambas as árvores foram retiradas diretamente, e não há – a princípio – nenhum motivo pelo qual a retirada total fosse justificada. Não bastasse o verdadeiro absurdo que é diminuir o número de árvores – em qualquer lugar que seja –, quanto à da Rua Copacabana, os pedaços (grandes) do tronco permaneceram por vários dias no meio-fio, atrapalhando o tráfego e a circulação. E, pelo visto, vai acontecer o mesmo com a árvore da Praça Vicente Leporace. Houvesse mais cuidado da Prefeitura em tratar e manter árvores grandes como essas que foram retiradas, não seria necessário assistir a essa cena tão triste. Justamente por essa omissão, teremos menos sombra, menos verde, mais calor, mais concreto à vista. Pergunto-me se alguém realmente consciente, que trabalhe na Prefeitura, vai determinar o plantio de novas árvores, no mesmo lugar. Pelo visto, será difícil! Mais uma vez, quem sai perdendo são os moradores – é lamentável!

Rafael Ferrari - São Bernardo