Daniel Radcliffe revela o sexo do seu primeiro filho, três meses após o nascimento

05/07/2023 | 08:21



Três meses após o nascimento do seu primeiro filho, em abril, o ator Daniel Radcliffe revelou o sexo do bebê fruto da união com a sua namorada, Erin Darke. A declaração foi concedida ao portal Entertainment Tonight na segunda-feira, 3. Durante a entrevista, o astro de Harry Potter rasgou elogios à namorada e disse que é um privilégio poder passar o tempo com o recém-nascido, um menino.

"É ótimo. É louco e intenso, mas ele é maravilhoso e a Erin é incrível - é um verdadeiro privilégio também ter esse tempo com ele", disse. Nas redes sociais, Radcliffe tende a ser bem discreto quando à imagem do pequeno. As únicas publicações ao lado do filho são cliques de paparazzi.

O ator afirmou ainda que o casal está feliz com o novo momento e se "divertindo muito". Questionado sobre a nova fase impactar seu trabalho, ele foi firme ao dizer que será mais seletivo a partir de agora. "Ainda não afetou as coisas, mas eu realmente gosto de passar o tempo com ele, e acho que vou sentir falta dele quando voltar a trabalhar no final do ano", destacou.

"Então, definitivamente serei um pouco mais seletivo (...), sempre fui seletivo, mas acho que provavelmente trabalharei um pouco menos nos próximos anos. Eu nunca vou parar. Também não acho que isso seja bom para mim", finalizou.