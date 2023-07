PMI de serviços da da China recua a 53,9 em junho

05/07/2023 | 07:23



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China recuou de 57,1 em maio para 53,9 em junho, segundo pesquisa da S&P Global com a Caixin. O PMI composto chinês, que engloba serviços e indústria, caiu de 55,6 para 52,5 no mesmo período. As leituras acima do nível de 50 indicam que a atividade econômica da China está em território de expansão.