PF investiga delegado acusado de agredir professor no Paraná

04/07/2023 | 21:45



A Polícia Federal abriu apuração administrativa sobre a conduta do delegado Mário César Leal Júnior por suposta agressão ao professor Gabriel Barbosa Rossi, em frente a um colégio de Guaíra, no interior do Paraná. O delegado, pai de um aluno, teria apontado a arma para o professor quando este saía do Colégio Franciscano Nossa Senhora do Carmo.

A informação sobre a investigação foi divulgada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino no Twitter. O Colégio divulgou nota em que repudia 'todas as formas de agressão, intolerância e ódio'.

A agressão ocorreu na sexta-feira, 30, e teria como pivô uma suposta discussão entre o professor e o filho do delegado.

De acordo com a Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, o adolescente havia 'sido repreendido pelo docente por suas repetidas falas preconceituosas e ofensas contra educadores'. A entidade colocou a agressão dentro de um contexto de 'escalada de violência contra as comunidades educacionais'.

"Ideias extremistas têm servido como estopim para casos como esse e outros ainda mais graves, como os recentes ataques que resultaram em mortes em escolas de diferentes estados do país", sustenta a entidade.

COM A PALAVRA, O DELEGADO

Até a publicação deste texto, a reportagem do Estadão buscou contato com o delegado de Polícia Federal Mário César Leal Júnior, mas sem sucesso. O espaço está aberto para sua manifestação.