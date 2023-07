Novo casal? Key Alves e Vini Jr. movimentam as redes sociais após cliques semelhantes em hotel

04/07/2023 | 18:10



Novo casal na área? Key Alves e o jogador Vini Jr. movimentaram as redes sociais após postarem cliques semelhantes em frente ao espelho de um closet nos stories do Instagram. Os registros foram feitos em um hotel na cidade de São Paulo, com algumas horas de diferença.

Claro que rapidamente as fotos deram o que falar, e diversos fãs levantaram a hipótese de um possível affair. Outros apostaram apenas na coincidência dos dois estarem no mesmo hotel, mas a posição do guarda-chuva chamou atenção dos mais atentos. Eita!

E aí, o que vocês acharam?

Nos últimos dias, Key novamente virou assunto após mostrar que cobriu a tatuagem que fez em homenagem para Rodrigo Mussi.