Fernanda Paes Leme revela já ter se relacionado sexualmente com mulheres: Foi uma curiosidade

04/07/2023 | 18:10



No episódio que foi ao ar nesta terça-feira, dia 4, do podcast Quem Pode, Pod, Fernanda Paes Leme revelou intimidades enquanto conversava com sua colega de bancada, Giovanna Ewbank, e a convidada do dia, Bruna Linzmeyer.

A atriz contou detalhes de sua vida sexual e mais necessariamente sobre sua experiência com mulheres. Segundo Fernanda, ela já teve relação sexual com apenas uma outra mulher quando era mais jovem. A artista explicou que a experiência foi com uma amiga que também tinha interesse em saber como era ter relações com outras mulheres.

- Minha única experiência foi com uma amiga, quando a gente era bem mais nova. Foi uma curiosidade de ambas, porque nenhuma sabia... tenho certeza que [hoje] se eu transar com uma mulher eu vou gostar, declarou Fernanda.