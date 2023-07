Volkswagen confirma venda da Kombi elétrica no Brasil

Nilton Valentim



04/07/2023



A festa de aniversário de 70 anos da Volkswagen contou com apresentações das cantoras Maria Rita e Ivete Sangalo. Mas quem atraiu a atenção foi a versão elétrica da Kombi, a ID Buzz, que finalmente será vendida no Brasil. A montadora trará inicialmente 70 unidades.

“O ID Buzz é o ícone da era eletrificada da Volkswagen. Após 56 anos de histórias e emoções a bordo da Kombi, os brasileiros poderão reviver a liberdade, independência e emoção da Velha Senhora, agora zero emissões e totalmente sustentável. A Kombi elétrica é a união de forças das nossas estratégias de crescimento e descarbonização para a região: Acelera VW e Way To Zero”, diz Alexander Seitz, Chairman da Volkswagen América Latina.

O modelo produzido em Hannover, na Alemanha, teve uma chegada digna de uma estrela do rock ao longo de 2022. E seu legado no Brasil começou rapidamente. Já no mês de lançamento, fez sua primeira aparição na América Latina no Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

Semanas depois, sua passagem seguiu em São Paulo para um encontro histórico: a própria Kombi T1 de 1961, carinhosamente chamada de ‘Corujinha’, recebeu a ID Buzz na Garagem VW, na fábrica da Anchieta. Na noite de segunda-feira (3/7) a cantora Ivete Sangalo subiu ao palco do Ibirapuera a bordo de uma Kombi elétrica.

Além disso, a Volks lançou vídeo institucional no qual a cantora Maria Rita faz dueto com a sua mãe, Elis Regina, na música ‘Como Nossos Pais’. Ela dirigindo uma ID Buzz e Elis, recriada por inteligência artificial, aparece ao volante de uma Corujinha. A apresentação emocionou o público e também Maria Rita.

De 1957 até 2013, foram mais de 1,4 milhões de Kombi comercializadas no País.