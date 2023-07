Internado, Stênio Garcia faz vídeo em hospital: 'logo tudo estará resolvido'

04/07/2023 | 16:52



Nesta terça-feira, 4, o ator Stênio Garcia apareceu em um vídeo no hospital pela primeira vez após a internação e agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido. O artista foi hospitalizado no último sábado, 1º, em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Eu agradeço as orações e quero mandar um beijão a todos vocês", disse o ator no registro. "Logo tudo estará resolvido. Vamos com muita fé e gratidão sempre", escreveu na legenda da postagem, feita no Instagram.

Em nota divulgada nesta terça, o hospital em que o artista está internado informou que Stênio está estável, mas sem previsão de alta. O ator foi diagnosticado com um quadro de septicemia aguda, uma infecção generalizada no sangue causada por bactéria.

No domingo, 2, a mulher do artista, Marilene Saade, compartilhou uma nota esclarecendo que a harmonização facial feita recentemente pelo marido não teve relação com o diagnóstico. A publicação, porém, foi deletada na manhã da segunda-feira, 3. "Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há um mês", dizia o comunicado.

Leia a nota divulgada pelo hospital sobre o estado de saúde de Stênio Garcia nesta terça:

"O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, confirma que o Sr. Stênio Garcia foi admitido na unidade, no último sábado (1/7), com síndrome infecciosa. O paciente encontra-se em tratamento medicamentoso e a equipe médica segue com a investigação diagnóstica. Seu estado de saúde é estável, sem previsão de alta."