Aos 86 anos de idade, Zé Celso é hospitalizado após incêndio atingir seu apartamento

04/07/2023 | 16:10



Aos 86 anos de idade, o diretor de teatro Zé Celso Martinez foi hospitalizado pela manhã desta terça-feira, dia 4, após um incêncio atingir seu apartamento em São Paulo. O acidente foi confirmado pelo Teatro Oficina, companhia dirigida por Zé Celso. Além do diretor, seu marido, Marcelo Drummond, e outros dois moradores estão em observação no hospital.

Após incêndio em seu apartamento na madrugada de hoje, dia 4 de julho, Zé Celso foi hospitalizado. Aguardamos boletins médicos oficiais, desejando que a imprensa respeite o momento sem maiores especulações. Importante agora é formarmos um cordão de axé, reza, proteção y cura. Os outros três moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça.

Vale lembrar que Zé Celso e Marcelo Drummond estão juntos há quase 40 anos, entretando, os dois se casaram em 6 de junho deste ano no Teatro Oficina, em São Paulo. O diretor de teatro participou da cerimônia na cadeira de rodas por conta de uma diverticulite, inflamação de uma ou mais bolsas no intestino grosso. Vestidos de branco, o casal recebeu amigos e familiares no espaço que foi inaugurado por Zé em 1958.