Tiago Ramos se pronuncia após boatos de procurar pai de Santo para fazer amarração amorosa com mãe de Neymar Jr.

04/07/2023 | 15:11



Ele sempre está causando! Na última segunda-feira, dia 3, após rumores ganharem as redes sociais de que Tiago Ramos teria procurado um Pai de Santo para fazer amarração amorosa para retomar o relacionamento com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., o influenciador e ex-fazendeiro se pronunciou sobre o assunto.

Durante o programa Fofocalizando, Tiago enviou uma resposta ao programa.

- É o quê? Pô, tá de sacanagem. Eu, treinando todos os dias aqui, não volto para o Brasil tem quase cinco meses. Sério mesmo, não sei como vocês ainda vendem uma p**** dessas, disse ele na mensagem.

Ainda no programa, o Instituto no qual Tiago teria supostamente procurado ajuda se manifestou e confirmou a informação de que ele os procurado. Segundo o Instituto Espirituaya, o ex-padrasto de Neymar chegou alterado e teria prometido recompensa muito grande, caso desse certo os trabalhos contra a família do jogador.

Eita!