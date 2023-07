Polícia Civil prende dois e apreende R$ 11 mil em notas falsas em São Bernardo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



04/07/2023 | 14:58



Policiais civis do 8º DP (Distrito Policial) de São Bernardo prenderam, na tarde de ontem, dois homens, de 40 e 43 anos, que estavam com R$ 11 mil em notas falsas. A ação ocorreu logo após a dupla tentar postar o dinheiro em uma agência dos Correios localizada na Avenida do Taboão.

Os agentes investigavam um esquema de envio de notas falsas pelos Correios. Eles receberam informações de que dois suspeitos estariam utilizando um VW/Gol para realizar atividades ilícitas. Após localização do veículo, eles foram detidos com dez envelopes na frente de uma agência após não conseguirem realizar as postagens dos envelopes por falha do sistema operacional da agência.

Ao serem perguntados sobre o conteúdo dos envelopes, a dupla mostrou aos policiais, que encontraram notas falsas de moeda corrente, as quais seriam enviadas aos respectivos endereçados.

Ao todo foram encontradas 169 notas, sendo 136 notas de R$ 50, 24 notas de R$ 100 e nove notas de R$ 200, que totalizaram R$ 11.000,00 em dinheiro falso.

O caso foi registrado como moeda falsa e localização e apreensão de objetos no 8º DP de São Bernardo. Os dois homens foram encaminhados para a carceragem e as notas enviadas ao Instituto de Criminalística para análise.