Rafael Cardoso revela que mandou mensagem para João Guilherme se desculpando após polêmica

04/07/2023 | 13:11



Rafael Cardoso se envolveu em uma baita polêmica depois de compartilhar um vídeo de Nego Di nas redes sociais. Acontece que no registro, o humorista estava fazendo comentários sobre a escolha de look de João Guilherme e disparou:

- Que pouca vergonha, que fiasco. Vamos ser sinceros, não precisa de toda essa alegoria, essa perfumaria pra dar o r**o. O cara quando bota esse tipo de look está com a placa atrás escrita: Enfie. Está parecendo um patê, embalado a vácuo. Se veste que nem uma cachorra e vira o terror dos homens de masculinidade frágil. Agora, porque eu não gosto de me vestir de mulher e dar o meu rabo, a minha masculinidade é frágil, disse o humorista.

Na legenda, Rafael concordou com o posicionamento de Nego Di, mas a assessoria do ator revelou que ele não sabia qual era o conteúdo do vídeo ao compartilhar. Segundo a nota enviado ao colunista Lucas Pasin, o ator não concordaria com as falas do amigo.

Mas, parece que agora o ator decidiu ir ao centro da questão e pedir desculpas diretamente para João Guilherme. Em entrevista ao Em Off, Rafael contou que tentou entrar em contato com o filho de Leonardo para poder reparar o erro.

- Não vou dar entrevista sobre esse assunto agora, mas adianto que foi um equívoco. Infelizmente compartilhei o vídeo sem assistir. Não tenho preconceito com nada. Cheguei a mandar uma mensagem para João Guilherme, me desculpando por qualquer mal entendido.

E aí, será que João chegou a ler a mensagem e vai perdoar a gafe do ator? Vale lembrar que Igor Rickli saiu em defesa do filho de Leonardo e acabou tendo seu nome envolvido no bafafá.