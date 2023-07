Testes da Capricho: como ativar a experiência na Alexa

Da Redação, com assessoria

A partir de hoje (4), Alexa, assistente virtual da Amazon, traz conteúdo inédito de Testes da Capricho – clássicos que movimentaram milhões de leitores desde os anos 1970, quando foram criados na revista e, hoje, são publicadas na plataforma digital. Os quizzes variam de temas como relacionamento, lifestyle e atualidades.

A experiência já está disponível em todos os dispositivos com Alexa. Dentre as opções de tema, destacam-se qual seu estilo de amizade, qual criatura mágica você seria, quem é você no churrasco da família, e qual destino de viagem é mais sua cara. Para acessar, basta pedir “Alexa, abrir Testes da Capricho”. Novos quizzes serão lançados ao longo dos próximos meses.

“Estamos muito contentes com o lançamento do Testes da Capricho. Sempre nos preocupamos na inserção de Alexa culturalmente no País e essa estreia só vem a somar. Queremos que a experiência seja um sucesso e muito nostálgica para aqueles que esperavam ansiosamente pelos testes da publicação desde os anos 1980″, diz Laura Ancona, head de conteúdo em Alexa no Brasil.

Criar esta conexão entre as duas marcas fortalece a necessidade de oferecer, no universo digital, experiências lúdicas e que gerem engajamento. Há sete décadas no mercado, a Capricho faz parte da memória afetiva que passa de geração para geração no Brasil. Hoje, a marca se consolida 100% online e com mais de 17 milhões de números nas redes sociais, produzindo conhecimento, informação e muita diversão para o público jovem.

Vale destacar que os Testes da Capricho aparecem logo nas primeiras edições da revista – ainda impressa – nos anos 1970. Eles surgiram atendendo à uma demanda do público que, já naquela época, buscava por autoconhecimento e eventuais modelos de comportamento. Ao longo dos anos, esta sessão foi se consolidando como uma ferramenta lúdica que a marca explora para levar experiência de conexão e diversão para leitores e leitoras.