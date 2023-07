'Apostamos muito no arcabouço e na redução das taxas de juros', diz Aquino no Senado

04/07/2023 | 12:21



Indicado à diretoria de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino previu nesta quarta-feira que a aprovação do arcabouço fiscal vai contribuir para a estabilidade e a melhoria de ambiente do País. "O arcabouço reduz as incertezas sobre o risco fiscal, como já escrevemos na ata (do Comitê de Política Monetária, Copom)", disse durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. "Apostamos muito no arcabouço e na redução das taxas de juros", complementou.

Ailton Aquino foi questionado também sobre o quadro de protestos recorrentes no BC sobre o que tem se chamado de "desmonte" da carreira dos servidores, considerada a elite do funcionalismo público do Executivo. "Estamos vivendo um momento complexo na casa (BC), e nosso pleito é por concurso público", disse, lembrando que houve uma greve de cerca de três meses no ano passado na instituição, a maior da história do BC. A insatisfação tem sido tão grande que, de forma inédita, mesmo o alto escalão da autarquia, incluindo diretores, tem se pronunciado sobre o tema.