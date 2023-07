Agenda trava ida de Eduardo Leite ao PSB

Da Redação



04/07/2023 | 12:16



O vereador Eduardo Leite (sem partido) deixou o PT, em comum acordo – o que lhe garantiu encerrar o mandato na cadeira –, há dois meses e tem como destino certo o PSB, mas até agora ainda não oficializou a entrada na nova sigla, pela qual pode disputar a Prefeitura andreense na eleição do ano que vem. A demora tem a ver com a dificuldade de agenda de duas figuras de expressão no PSB e na política nacional: o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. O parlamentar tem a expectativa de que a novela da filiação chegue ao fim neste mês ou, no máximo, em agosto. Isso porque, recentemente ele esteve com o deputado federal Jonas Donizete, presidente estadual da sigla, e ficou acertado que haverá esforço para marcar a data.