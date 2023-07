Pacientes enfrentam fila e falta de informação na Policlínica Centro

Artur Rodrigues



04/07/2023 | 11:21



Cerca de 450 pessoas esperaram pelo menos três horas e meia para serem atendidas na Policlínica Centro, localizada a aproximadamente 300 metros da Prefeitura de São Bernardo, na manhã de ontem. A fila de pacientes que aguardavam em pé por atendimento fez um formato de caracol no lado de fora e se estendeu à calçada do condomínio residencial que fica ao lado da unidade de saúde. Além do descaso e de terem de esperar sob o Sol, reclamavam da falta de informação se haveria atendimento para quem estava na fila.

O vereador Julinho Fuzari (PSC) esteve na Policlínica e registrou o caos enfrentado por moradores de diversos bairros. Uma paciente que aguardava na fila contou ao parlamentar que essa situação é recorrente em todo início de mês.

“Todo começo de mês é isso, porque as pessoas vêm aqui marcar consulta. Isso é um absurdo, não é novidade isso que está acontecendo hoje (ontem). Por que não fazem agendamento pela internet ou por telefone?”, questionou a moradora do Jardim Leblon, que esperava há mais de três horas.

Enquanto centenas de pessoas aguardavam em pé do lado de fora da unidade, uma paciente que foi atendida depois de três horas e meia comunicou aos demais usuários que não havia mais consulta disponível com ortopedista.

“Acabei de sair de lá, cheguei aqui às 7h. Não tem mais ortopedista, não consegui marcar para mim. E eles não avisam para as pessoas irem embora. Aí você chega lá e eles dizem que não tem horário disponível. Já fiz mais de dez reclamações na ouvidoria da Prefeitura, trocaram os médicos bons que me atendiam sem me avisar”, reclamou moradora do Jardim Represa.

Fuzari sugere descentralizar o atendimento na unidade, que ontem recebia moradores de bairros como Ferrazópolis, Jardim Represa, Vila União, Vila São Pedro, Parque São Bernardo, Vila Euclides e Jordanópolis, entre outros.

“Cada um aqui pertence a uma UBS. Vou sugerir ao prefeito um método para decentralizar essa fila. Milhões foram gastos com a informatização da saúde. O paciente não pode ser obrigado a vir presencialmente na Policlínica para marcar uma consulta sendo que ele poderia fazer o agendamento pelo celular ou na UBS de seu bairro. São Bernardo tem uma das maiores arrecadações do País, a saúde tem cerca de 25% do orçamento do município. Então, cadê esse dinheiro?”, questionou Fuzari.

Questionada, a Prefeitura não se posicionou até o fechamento desta edição.

TETO DESABA

Além da fila de espera para atendimento, a Policlínica Centro também enfrenta problemas estruturais. Há dois meses, pacientes da unidade registraram goteiras na ala de fisioterapia e o desabamento de parte do teto. A área da sala foi isolada com fitas e baldes foram colocados no chão para evitar que a goteira provocasse uma inundação.

Um usuário que faz fisioterapia na sala afetada pelo vazamento informou que esteve no local na quinta-feira (29) e notou reparos sendo realizados no lado externo, mas que a parte do teto que desabou em virtude da infiltração de água continuava intocada.