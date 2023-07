Palavra do Leitor

Da Redação



04/07/2023 | 11:11



Saúde em S.Bernardo

A saúde passa por momento caótico na cidade. A expressão é utilizada por alguns membros do próprio Conselho Municipal de Saúde. A situação é comprovada por diversas reportagens publicadas no Diário nos últimos meses. Os apontamentos dão conta de sérios problemas estruturais em unidades de saúde, falta de profissionais, leitos e inúmeras reclamações sobre o atendimento à população. A cidade está atingindo o colapso e a completa exaustão dos trabalhadores do sistema, com sobrecarga e a pressão a que estão submetidos esses profissionais só aumenta. Os relatos dos trabalhadores nos Centros de Saúde, nas UPAs e UBSs mostram a realidade assustadora. Trabalhadores exaustos e abalados, desinformação, falta de coordenação das ações, condições precárias de trabalho e população cada vez mais desassistida no pior momento, contabilizando aí a trágica iniciativa do prefeito em fechar o PS Central e direcionando as demandas para as já comprometidas UPAs. Tornam-se necessárias atitude e ação imediata das tidas autoridades, tais como vereadores, conselheiros da saúde, deputados, secretário e do próprio prefeito, porque o silêncio é assustador e comprometedor. Chega de omissão. Ah, não podemos esquecer do “famoso” Ministério Público, que adormece vendo tudo isso. Acorda, São Bernardo...

Luizinho Fernandes - São Bernardo

Bolsonaro inelegível

Aproximadamente 1.300 vândalos já foram condenados pelas invasões e ataques golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro, com depredações do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Com um prejuízo aos nossos bolsos mais de 8 milhões de reais. Não podemos nem devemos esquecer que Jair Bolsonaro, 38º presidente do Brasil, não ergueu um só dedo para calar os extremistas e vândalos bolsonaristas (Política, dia 1). Bolsonaro, em sua gestão, colecionou várias ações impróprias à sua presidência. Desacreditou nossas urnas e o sistema eleitoral brasileiro junto aos embaixadores de outros países. Não posto essas verdades como vingança ou preferência pessoal, defendendo esse ou aquele partido político, essa ou aquela candidatura, posto essas verdades por ser um dos (aproximadamente) 205 milhões de brasileiros.

Cecél Garcia - Santo André

Bolsonaro inelegível – 2

A democacia voltou a reinar no nosso País. Estamos livres desse homem que estragou nossso País. Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. Graças a Deus. Adeus, Bolsonaro.

Fernando Zucatelli - São Caetano

Artigo

Parabenizo o Diário por oferecer artigos que nos ajudam a refletir. Agradeço o artigo Dimensão Contemplativa da Vida, escrito por Dom Pedro (Setecidades, dia 30). O bispo, com sutileza pastoral, convida-nos a contemplar a vida. Melhor, nos alerta para a importância da “dimensão contemplativa” que os grandes progressos deste século não conseguiram extinguir. Concordo com o escritor e bispo de Santo André. Essa dimensão contemplativa que grita em nosso coração por essa busca do Criador, do mistério, é resolvida quando, a exemplo do apóstolo Paulo ou como Blaise Pascal, nos encontramos com Jesus Cristo. A fé cristã nos ensina: quem vê Jesus, vê Deus! Quando fazemos uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo, saciamos a dimensão contemplativa! Jesus, o Redentor que antecipou a Páscoa para nós, nos garante a grandeza do ser humano na criação. O artigo me ajudou a rezar com o Salmo 8: “Quando vejo os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas, as coisas que criastes, que é o ser humano para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites?” Este salmo é um alento para a alma que lê com atenção os artigos deste periódico. Do autor do artigo fica-nos um incentivo,continuemos alimentando a Dimensão Contemplativa da Vida!

Maria da Piedade de Souza Coelho - São Caetano