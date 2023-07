Cinthia Dicker mostra Aurora conhecendo o mar pela primeira vez

04/07/2023 | 11:10



Cinthia Dicker compartilhou registros da primeira vez em que Aurora conheceu o mar. Neste domingo, 2, a filha de Pedro Scooby conheceu a praia de Saquarema, no Rio de Janeiro.

O local foi sede do Rio Pro, a etapa brasileira do Campeonato Mundial de Surf. O evento, que começou no dia 23 de junho e terminou neste sábado, 1º, recebeu diversos visitantes.

Entre surfistas e influencers, estava a pequena Aurora. A filha de Scooby e Cinthia tem apenas seis meses de idade e foi registrada em vídeo, tocando o mar com os pés pela primeira vez.

A bebê é a primeira filha do casal e nasceu em dezembro de 2022. Aurora sofria de gastroesquise, um problema congênito que impede o fechamento da barriga, e, por isso, passou por três cirurgias, sendo a primeira logo após seu nascimento.

A pequena recebeu em janeiro deste ano. Pedro Scooby e Cinthia Dicker são casados desde 2020, os dois anunciaram namoro no ano anterior.