Esposa de Frank Aguiar revela ter ficado na UTI com doença rara e grave: - Queima o corpo

04/07/2023 | 11:10



Na última segunda-feira, dia 3, a esposa de Frank Aguiar completou 31 anos de idade e aproveitou a data para revelar que passou por momentos difíceis. Caroline Aguiar abriu o coração nas redes sociais ao contar que está lidando com a Síndrome de Stevens-Johnson, uma doença rara e grave, que queima o corpo.

A moça fez uma publicação exibindo uma série de registros de como seu corpo foi afetado e começou o desabafo fazendo agradecimentos a todas as pessoas que estiveram ao seu lado:

Volteiiiii 3.1 Primaveras. Filha de um Deus vivo, primeiro quero agradecer a papai do céu por está aqui de volta com vocês!!! Deus obrigada, obrigada por tudo! Sou o seu milagre e hoje estou comemorando duas vidas. Agradecer a minha família, minha base? Principalmente a minha tia Mara Sandra que não saiu do meu lado em nenhum minuto, meu filho, que mesmo sem entender tudo que estava acontecendo sempre ia com todo seu amor e pureza me visitar. Ao meu marido que apesar de tudo nunca saiu do meu lado e somos um casal igual todos, temos altos e baixos. Quero agradecer aos profissionais do Hospital Assunção, anjos de Deus que apareceram em minha vida. Tamires chefe da enfermagem, Dr. DANIEL, Dra. Ludmila (dermatologista) toda a equipe médica minha eterna gratidão. Obs.: não vou lembrar nome de todos, meus psicólogos Dra. Adriana, Carol, Josy? Agradecer a Josy e Severo como pastores e psicóloga? as técnicas de enfermagem Claudinha (meu chaveirinho, a pessoa mais incrível que já conheci na vida, ela sem nem me conhece, não deixou me sondarem e falou quando chegou a comida? come a cura está entrando, mentalize isso!

Em seguida, Caroline revelou que a condição lhe causou muitas dores e dificuldade para realizar atividades simples:

Detalhe minha boca estava toda ferida, eu perdi sete quilos e lembro que ela ficou um hora para introduzir a alimentação líquida) eu não conseguia fazer coisas simples, como andar, comer doía muito, xixi nem se fala? mais sou filha de um Deus vivo e estou aqui hoje para contar para vocês! Tive técnicas também como a Lu que até eu dormindo ela passava medicações em mim, um doce? a Vitória, Kelly? Muita gente não vou lembrar todos os nomes, mais sei que são anjos de Deus e obrigada por tudo!!! As minhas amigas Ivani Oliveira, Dra. Lisney Daniele e Tatiara Gomes que não desgrudaram de mim! A Kassandra que em meio à turbulência se demonstrou uma grande amiga também e Que me visitaram sempre e acompanharam um pouco de toda minha dor e de todo meu processo? Amo vocês hoje e sempre! Deus Te amo! No meio de tanta dor tive o encontro mais lindo com Deus e isso vale tudo que passei!

A esposa de Frank ainda apareceu nos Stories do Instagram para falar um pouquinho mais sobre a doença, que a deixou na UTI por dez dias.

- Resolvi aparecer hoje, no dia do meu aniversário porque estou comemorando duas vidas. Meus 31 anos e a segunda oportunidade rara que Deus me deu. O Stevens-Johnson, que eu tive, é uma doença rara e grave que queima o corpo. Eu achei que ia morrer. Fiz até vídeo me despedindo, juro que achei que ia morrer. E Deus me deu mais uma oportunidade.