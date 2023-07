Uma Nação em sobressalto...

Da Redação



04/07/2023 | 11:09



Nem bem terminou o defenestramento da elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro – o que ainda poderá provocar muitas polêmicas – as vistas da população são atraídas para a reforma tributária, que poderá mexer no bolso de todos nós. O tema é tratado como de altíssima relevância e até provocou reunião de líderes partidários em pleno domingo, em Brasília, algo altamente incomum. O esforço agora será para a matéria ser votada (e, de preferência, aprovada) até o fim da semana. Quem cuida disso é o presidente da Câmara, Arthur Lyra, hoje convertido em governista a peso de muita emenda parlamentar que leva dinheiro para o seu Estado e muitos cargos que fazem a alegria de seus correligionários e dele próprio,pois pode garantir a reeleição.

O sentimento é de que dificuldades não faltarão. Adicionalmente, corre a notícia de que, apesar da desoneração de tributos para a venda do carro popular – que deu uma derrubada geral nos preços de mais de uma dezena de modelos – os pátios das montadoras ainda estão cheios e duas delas – as maiores do mercado brasileiro – pretendem parar a produção durante dez meses. Isso, sem falar que já tivemos férias coletivas em diversas plantas cujos produtos não eram absorvidos pelo mercado nos últimos meses.

Somam-se às dificuldades já reveladas, as propostas de aumento da carga tributária em alguns setores, que levam os players das áreas a reagir. É o caso dos supermercados que – através de sua associação – afirmam que se o governo implantar a reforma tributária nos níveis contantes das propostas, haverá um impacto de 60% no preço da cesta básica de que depende a camada mais pobr da população. É um problema que poderá provocar fome. Não dá para desconsiderar, ainda, as desavenças do presidente da República com o Banco Central por conta do nível dos juros estabelecidos pela instituição.

Outro fator desestabilizante está na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de aovestigação) sobre o quebra-quebra de 8 de janeiro, onde governo e oposição se embatem e poderão não chegar ao aconselhável ponto de identificar os responsáveis. De outro lado, a pendência dos mais de mil presos e processados por conta daqueles acontecimentos. A polarização política leva à sensação de incerteza. Tudo isso somando-se ao fato de que já começam os conchavos e tratativas para as eleições municipais, que deverão ser palco da disputa acirrada entre direita e esquerda.

É de se esperar que o governo tenha condições de cumprir a sua tarefa e tirar o País da provisoriedade em que hoje estamos vivendo. Que, nessa mesma direção, os congressistas se empenhem para que a legislação a ser aprovada seja compatí vel às necessidades nacionais. E que, num futuro próximo, as relações dos poderes se concretizem dentro de um espírito mais republicano, cessando as benesses, as duvidosas emendas parlamentares, a irrigação de interesses particulares e outros quetais que sangram o erário e retardam o desenvolvimento. Quando isso acontecer, a maioria dos problemas nacionais estará resolvida...