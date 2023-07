Durante dinâmica em A Grande Conquista, Victoria, Gabriel e Murilo geram briga e gritaria; saiba o que rolou!

04/07/2023 | 10:11



Fogo no parquinho! A madrugada desta terça-feira, dia 4, ficou bem agitada para os participantes de A Grande Conquista. Durante a típica dinâmica que rola no início da semana, Victoria Macan, Gabriel Roza e Murilo Dias bateram boca sobre as decisões que foram tomadas ao longo dos últimos dias.

Acontece que o ex de Bia Miranda ficou chateado com Vic depois dela ser uma das Donas da Casa com Alexandre Suita. Na análise de Gabriel, o influenciador fez um jogo mais limpo do que a DJ, isso porque o empresário teria tentado salvar o amigo em todas as oportunidades que teve.

O clima de briga foi esquentando e Murilo decidiu sair em defesa da amada. Enquanto Gabriel tentava justificar sua escolha, Dias o interrompia, tentando mostrar que as escolhas do ex de Bia Miranda estavam sendo feitas de forma errada.

- No caso do Suita, essa semana que passou, eu vi muita bondade nele, que era salvar os três, salvar não, livrar os três que estavam indo muito para a Zona. Como o Murilo mesmo falou que não ia parar de votar neles..., começou Gabriel.

- Seja bem claro, na semana eu falei, mas tudo muda no jogo, explicou Murilo.

Depois disso o bate-boca se instalou entre Vic, Murilo e Gabriel. Os três se estressaram com a dinâmica do jogo e a gritaria começou. O modelo não parou de demonstrar seu incômodo com as colocações feitas pelo influenciador digital e disparou:

- Todo mundo volta, [da Zona de Risco] eu também voltei, e aí? Dá nada, eu vou ficar jogando isso na cara dos outros? Tem que ser humilde.

Mas calma que ainda não acabou! Gabriel então foi justificar porque analisou o jogo de Victoria como sujo, mas acabou se envolvendo em uma outra confusão.

- A primeira coisa que ela chegou na casa, ela ia indicar o Toko, só não tinha indicado antes porque o Suita não tinha deixado, tinha dito que queria dar um descanso para ele. Aí, no dia da votação, o Suita viu que não ia dar mais para salvar ele e ela foi e indicou o Toko. Mas, antes disso, não sei o que ela falou pro Toko ou pro Servo e eles ficaram bolados com o Suita.

Vixe! Aí não teve mais como segurar, a confusão envolveu o nome de Daniel Toko e Thiago Servo que decidiram se intrometer na conversa também. O cantor contou que ele e o jornalista ficaram chateados ao saberem que Victoria iria direcionar seu voto a Toko.

E então Murilo decidiu entrar mais uma vez na treta. Vendo a amada encurralada, o influenciador tentou descredibilizar as falar de Gabriel, explicando que ele a Macan não estavam rindo juntos por causa da ida do jornalista para a Zona de Risco. Irritado, Dias disparou:

- Você é uma criança, Gabriel.