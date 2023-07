São Bernardo cai para quarto e vê pressão aumentar na tabela

No complemento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C ontem a noite, o São José-RS venceu o América de Natal por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança da competição com 19 pontos. O resultado derrubou o São Bernardo para a quarta posição na tabela com a mesma pontuação do Náutico e do Botafogo-PB, 18. O time do Grande ABC só supera os dois adversários nos critérios de desempate.

A sequência sem vitórias aumentou a pressão sobre o clube, que precisa vencer para não sair do G-4. Um resultado negativo pode significar o distanciamento dos líderes. Brusque com 17 pontos, Volta Redonda e Confiança com 16, e até o Figueirense que tem 15, já passam a ameaçar o time da região na classificação.

No próximo sábado (8), o Tigre recebe o Altos do Piauí, às 19 horas, no Estádio Primeiro de Maio.

LEO JABÁ

Nesta segunda (3), o Tigre comunicou o empréstimo do atacante Léo Jabá para o Estrela da Amadora de Portugal por uma temporada.