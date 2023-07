Saiba como participar das gravações do novo Beija Sapo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/07/2023 | 09:55



MTV, Pluto TV e Tinder dão aos membros do app de relacionamento a chance de participar das gravações do novo Beija Sapo. Os usuários podem entrar no aplicativo para se inscrever e participar ao vivo entre 10 e 15 de julho. As filmagem ocorrem na cidade de São Paulo, As vagas são limitadas e serão distribuídas por ordem de chegada.

Para se inscrever, os membros do Tinder devem procurar e dar match com o perfil do programa. Depois de deslizar para a direita, os usuários receberão uma mensagem com um link para um formulário, no qual devem inserir suas informações de contato e selecionar a data e hora de preferência para acompanhar as gravações do novo Beija Sapo.

O reboot de Beija Sapo estreará no segundo semestre de 2023 como a primeira produção exclusiva do serviço de streaming gratuito da Paramount, a Pluto TV, e seguirá com uma segunda exibição na MTV, canal que deu destaque nacional ao formato original nos anos 2000.

Sucesso criado pelo Grupo Abril e exibido originalmente de 2005 a 2007, na MTV, o Beija Sapo foi apresentado por Daniella Cicarelli e dava a participantes a chance de escolher, por meio de jogos e dinâmicas, um entre três outros participantes – vestidos de sapos – para beijar ao final do programa.