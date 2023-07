Fast Checkout: sistema permite pagar contas de água, luz e gás em três passos

Da Redação

Do 33Giga



04/07/2023 | 09:55



A Flexpag, empresa de tecnologia especializada no processamento de pagamentos para empresas de utilities, lançou o Fast Checkout. A ferramenta busca agilizar e simplificar o caminho percorrido pelo consumidor para a finalização do pagamento de suas contas de consumo.

O Fast Checkout já está disponível para implementação nas principais distribuidoras de utilities do país. A primeira a implementar a solução será a BRK, presente em mais de 100 municípios do país. Ela disponibiliza serviços que beneficiam mais de 16 milhões de pessoas.

A partir de agora, as faturas terão um QR Code da Flexpag para agilizar o pagamento.

A nova ferramenta garante uma jornada de pagamento simples e sem atrito, melhorando a experiência dos consumidores ao pagar suas contas de consumo com uma distribuidora parceira da Flexpag, o que contribui também para a potencialização da arrecadação.

Dos 70 milhões de brasileiros endividados, de acordo com o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas do Serasa, mais de 15 milhões estão com contas de energia, água e saneamento, gás natural e telecomunicação em atraso.

“Percebemos lacunas a serem preenchidas no setor, que ainda é pouco digitalizado. Além de observarmos o alto índice de inadimplência, que é preocupante, entendemos que este segmento possui desafios quando se trata de usabilidade do cliente”, explica Aristeu Chaves Neto, sócio e diretor da empresa. “Desta maneira, além de processar pagamentos com as vantagens que uma instituição de pagamentos possui, entregamos um serviço completo, com plataforma integrada e experiências únicas nos mais diversos canais de arrecadação.”

A solução une o físico com o digital, uma vez que o cliente poderá ter em sua fatura impressa o QR Code que o direciona para a plataforma de pagamento. O Fast Checkout é mobile first – foi criado para ter exibições mais simples, responsivas e com uma excelente experiência de uso em qualquer dispositivo móvel.

De acordo com a Flexpag, a facilidade e comodidade para o consumidor contribui para a redução da inadimplência dos clientes da BRK. Por meio de um QR Code ou link de pagamento, que podem ser encontrados tanto nas faturas impressas quanto nos atendimentos de chatbot, o cliente percorre apenas três etapas para quitar seus débitos.