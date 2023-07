Carlos Alberto de Nóbrega critica o politicamente correto: Que mal tem você fazer uma brincadeira?

04/07/2023 | 08:11



Carlos Alberto de Nóbrega foi entrevistado pelo Roda Vida na noite da última segunda-feira, dia 3. Durante a conversa com os jornalistas, o apresentador foi abordado sobre um tema polêmico - o politicamente correto no humor.

Apesar de já ter se desculpado por uma fala em seu programa, o A Praça é Nossa, do SBT, Carlos disse que não concordar com essa obrigação no humor, principalmente em shows de stand up.

- Cada um vê o que quer. Quando você vai ao teatro, você sabe que vai ouvir coisa pesada. Se vai ver um stand up e tal. Na televisão, você está na sua casa, nós entramos na sua casa. Então nós temos que ter um respeito a sua casa. Cabe a cada um de nós saber o quão educamos nós somos. Cabe a mim corrigir isso no meu programa.

Mas continua:

- É uma turminha que cismou que tem que ter o politicamente correto. Por quê? Nós não vivemos numa democracia? Nenhum de vocês viveu a ditadura, eu vivi. Eu sei como é importante a liberdade de poder falar. Mas eu acho um absurdo, uma meia dúzia de intelectuais ou sei lá quem. Porque são as redes sociais que estão fazendo isso.

Ao ser questionado sobre o uso do termo índio, principalmente para falar sobre a população indígena, ele comentou:

- Você acha pejorativo dizer que o [Donald] Trump é americano. O índio é o índio, é a raça indígena. Que mal tem você fazer uma brincadeira?

Para finalizar, ele ainda disse:

- Há limite para o humor, não no teatro. Mas na televisão. Tem limite sim. [...] Eu respeito não é a cor, eu respeito o ser-humano.