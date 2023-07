BCE: política macroprudencial tem de focar em preservar resiliência bancária, e não relaxar

03/07/2023 | 19:12



A política macroprudencial na zona do euro tem de focar em preservar a resiliência de bancos e tomadores de empréstimos contra futuros choques adversos em potencial, defendeu o Banco Central Europeu (BCE), em publicação nesta segunda-feira, 3. A autoridade monetária defendeu que a política que visa mitigar riscos ao sistema financeiro não deve relaxar neste momento atual, de ambiente macrofinanceiro em dificuldades, inflação alta e com as condições financeiras apertando.

"Até agora, a virada no ciclo econômico tem sido organizada, mas vulnerabilidades ainda estão presentes e riscos de estabilidade financeira podem se materializar no futuro", argumentou o BCE, em artigo assinado pelos economistas Markus Behn e Jan Hannes Lang.

O documento aponta que, historicamente, riscos de estabilidade financeira costumam materializar com uma virada abrupta do ciclo econômico, e cita que modelos preditivos da instituição indicaram um aumento na probabilidade de crises financeiras no curto prazo nos últimos meses - inclusive após os episódios de turbulência bancária nos EUA e na Suíça -, ainda que essa chance continue abaixo dos níveis registrados durante a pandemia da covid-19.

"As autoridades macroprudenciais estão monitorando de perto os desenvolvimentos atuais e podem ajustar o curso de ação com flexibilidade, se necessário", afirmou o BCE.