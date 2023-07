Dores nas costas tiram Calleri do São Paulo no clássico com o Palmeiras pela Copa do Brasil

03/07/2023 | 18:15



Calleri vai desfalcar o S~ao Paulo no primeiro duelo com o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante sofre com dores nas costas desde o jogo com o Tigre, pela Copa Sul-Americana, ma semana passada e nem participou do treinamento desta segunda-feira no CT da Barra Funda.

A ausência de Calleri no clássico não é uma surpresa para o técnico Dorival Júnior, que já havia feito a previsão de não contar com o atleta ao final da partida contra o Fluminense, na qual o time do Morumbi venceu, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

"Dificilmente o teremos para o meio de semana", disse o treinador, que deverá contar com Juan e Luciano como dupla de ataque. Além do atleta argentino, Dorival não poderá escalar o zagueiro Beraldo e Michel Araújo, também machucados.

Com a visita de Viana, campeão brasileiro em 1977, e Júlio Baptista, campeão do Rio-São Paulo de 2001, o elenco fez um trabalho tático sob a orientação de Dorival Júnior e finalizou com aperfeiçoamento nas finalizações.