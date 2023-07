Músico entra na justiça e consegue o direito de receber dívida de Belo antes de Denilson

03/07/2023 | 18:11



Parece que Denilson terá que esperar mais um pouquinho! Segundo o colunista Diego Garcia, um músico solicitou prioridade para receber uma dívida do cantor Belo, antes do ex-jogador e comentarista.

Dessa vez, o tribunal aceitou o pedido, e penhorou o processo de Denilson, para que Alexandre Pereira possa receber antes. O processo está em execução na 35ª Vara do Trabalho da Capital, na Barra Funda, e o músico pediu que fossem penhorados cerca de 200 mil reais em crédito privilegiado de cunho alimentício.

Ainda, conforme o colunista, Alexandre teria esgotado todas as tentativas de recebimento do crédito, não restando outra alternativa que não fosse a penhora da dívida no processo de Denilson. O juiz autorizou o pedido, mas deixou claro que, no momento, não existem valores a serem levantados.

Vale pontuar que a decisão ocorreu poucos dias após a justiça rejeitar o pedido de outro músico. Eita!

Para quem não sabe a briga na justiça entre Denilson e Belo já se arrasta há mais de 20 anos. Recentemente, a justiça mandou penhorar o prêmio de Belo no Dança dos Famosos para pagar a dívida.