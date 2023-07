Preta Gil é homenageada por Thiaguinho durante Tardezinha e se emociona

03/07/2023 | 18:11



No último domingo, dia 2, foi dia de curtir a Tardezinha, o show do cantor Thiaguinho, realizado em Niterói, no Rio de Janeiro. Além de ter reunido diversas celebridades como Neymar Jr. e Bruna Biancardi, Fernanda Souza e Carol Peixinho, a apresentação emocionou todos que estavam presentes.

Preta Gil subiu ao palco para ser homenageada pelo anfitrião, que, com ajuda da plateia, aproveitou o momento para direcionar energias positivas para a cantora. A cantora anunciou em janeiro deste ano que vem lutando contra um câncer de intestino.

- A Preta Gil será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. A Preta Gil será abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Derrama, senhor. Derrama, senhor. Derrama sobre ela o seu amor.

- Gente, obrigada. Não vou ficar atrapalhando a Tardezinha de vocês, disse a cantora, emocionada.

- Atrapalhando? A gente que não quer atrapalhar. Se dependesse da gente, você ficaria aqui até amanhã cedo. Preta faz parte da Tardezinha, afirmou Thiaguinho.

A filha de Gilberto Gil, antes de sair do palco para aproveitar o show junto com seus companheiros, relembrou que esteve presente na primeira Tardezinha, em 2016.