Larissa Manoela e André Luiz Frambach lamentam morte de cachorrinha: Volte pra gente em breve, estaremos te aguardando

03/07/2023 | 18:10



Que triste! Larissa Manoela usou as suas redes sociais para lamentar a morte de sua cachorrinha, Meghan. A atriz postou uma sequência de fotos e vídeos com o animal e optou por não revelar a causa da morte.

Impossível descrever a dor que sinto nesse momento. Minha raposinha, minha princesa, minha bencinha, minha Meghan! Você se foi e eu fiquei em pedacinhos. Eu queria poder ter vivido mais um milhão de momentos ao seu lado, mas os que vivemos foram o suficiente para você marcar para sempre o meu coração. Queria que ele fosse tão grande quanto o seu, que batia descompassado, mas cabia todo o amor do mundo.

A atriz ainda disse que está tentando entender a partida repentina de Meghan, que carinhosamente era chamada de raposinha:

Tô tentando entender a sua partida, repentina. Não consegui me preparar, mesmo sabendo que de uma hora pra outra você poderia nos deixar, eu não quis acreditar. Vivi e proporcionei pra você tudo que estava ao meu alcance pra te fazer feliz e te dar a melhor qualidade de vida possível, mas ainda era muito pouco perto de tudo que você merecia. Agora eu sei que você cumpriu e viveu tudo que tinha pra viver da melhor forma, e que nesse momento deve estar em um lugar incrível, dando bencinha para todos os seus novos AUmigos!

E encerrou:

Você alegrou a minha vida e da nossa família, foi minha melhor amiga ao lado dos seus irmãos. Estamos todos devastados! Que saudade você vai fazer. Brilha daí pra mim, receberei daqui todos os dias a sua bencinha. Te amo pra sempre meu amor! Descanse em paz.

Através dos comentários, Maísa Silva mandou uma mensagem de conforto à amiga:

Amiga, meus sentimentos. Ela com certeza tá brincando com meu pipoca no céu dos doguinhos. Meu abraço apertado nesse momento. Te amo, fica bem.

André Luiz Frambach, noivo de Larissa, também prestou uma homenagem à cachorrinha. Assim como a atriz, ele postou diversas fotos e vídeos, e revelou que ela morreu no quarto enquanto eles dormiam:

Impossível não chorar, impossível não sentir dor, impossível esquecer de você minha raposinha, minha charmosa, minha metida!!! Você era única, um coração tão tão grande que não cabia dentro de você, todos diziam que nem viver você conseguiria, porém, foram 5 anos vividos, e nesses últimos meses principalmente VIVEU o que merecia ter vivido a vida toda, com muito amor, muitos irmãos, livre e recebendo toda atenção e carinho possível! A gente sabe como os cachorros são os animais mais puros e sinceros, e por toda essa pureza deles eles absorvem muita coisa externa.

E continuou:

Meguinha tinha um problema seríssimo no coração, problema cardíaco grave, sabíamos que em qualquer momento um mau súbito poderia acontecer, mas desde que ela esteve com a gente, nunca podamos ela de viver do jeito que ela queria, foram muitas brincadeiras, correrias, felicidade e amor acima de tudo. Hoje ela faleceu enquanto dormia no quarto do papai e da mamãe dela! Nos te amamos muito minha filha. Espero que você volte para gente em breve, estaremos te aguardando aqui nesse plano! Queria ter convivido e vivido mais com você. Obrigado pela sua delicadeza, pelo seu carinho cmg, pelo seu amor, por ter sido a primeira a acolher a nalinha sua irmã gigante ahhahahahaha. Somos e seremos sempre uma família, e estaremos esperando você novamente se assim papai do céu quiser! TE AMO MINHA RAPOSA.