Empresa confirma segunda morte do incêndio no Polo Petroquímico

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



03/07/2023 | 17:30



Morreu mais uma vítima envolvida no incêndio ocorrido no dia 22 de junho, no Polo Petroquímico, entre Santo André e Mauá. A Tenenge, empresa de engenharia eletromecânica da qual o ferido fazia parte, confirmou nesta segunda-feira (3) o óbito do funcionário. Este é o segundo óbito confirmado pela companhia. O acidente em um dos tanques do local, que estava desativado e em manutenção, já havia matado um dos funcionários da empresa.

Em nota, a companhia lamentou o ocorrido e diz que segue voltada ao suporte dos familiares e colegas, assim como “continua investigando as causas do acidente conjuntamente com a Braskem e colaborando com os agentes públicos na condução desse processo”. Segundo a Tenenge em nota no dia do acidente, além das duas vítimas fatais, o episódio deixou três feridos. Outro trabalhador envolvido, também integrante da companhia, teve alta na última semana.

Já a Braskem, responsável pela área do Polo Petroquímico em que o acidente ocorreu, também confirmou e lamentou o óbito. “A Braskem acompanha o caso desde o início com a Tenenge, bem como todo o apoio prestado a ele e sua família. Lamentamos profundamente o ocorrido e reforçamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento. Estendemos também nossa solidariedade aos integrantes e parceiros das nossas unidades industriais”, afirma o comunicado.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela empresa.