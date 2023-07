Von der Leyen pede por adesão de Ucrânia e Moldávia para evitar influência de Rússia e China

03/07/2023 | 17:15



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda-feira (3) que é necessário que a União Europeia (UE) aborde a sua expansão o mais rapidamente para incluir países como Ucrânia e Moldávia, de forma a evitar que os países não caiam sob influência da Rússia e China.

"A direção da viagem é clara. E, portanto, agora temos que começar a pensar em como estamos garantindo que a Europa seja um todo, que esses países façam parte da União Europeia", afirmou von der Leyen, ao lado do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, após uma reunião de comissários da UE e do governo espanhol para revisar os planos da Espanha para a presidência de seis meses do Conselho da UE, que começou no sábado.

Fonte: Associated Press.