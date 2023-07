Mulher de Stênio Garcia nega relação entre harmonização e quadro de infecção generalizada

03/07/2023 | 17:07



A mulher do ator Stenio Garcia, Marilene Saade, esclareceu neste domingo, 2, que a harmonização facial feita pelo marido não influenciou na infecção que o levou à internação neste fim de semana. A declaração foi feita por meio das redes sociais da atriz, que descartou a relação entre o procedimento e o diagnóstico de septicemia aguda, uma infecção generalizada.

"Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês.", pontuou Marilena. A publicação, no entanto, foi deletada por ela na manhã desta segunda-feira, 3.

Na postagem, a atriz ainda esclareceu que os exames de urina e doppler - feito para identificar uma possível má circulação sanguínea, varizes ou trombose- não detectaram alterações ou bactérias. "A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo", disse ela.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do ator e do Hospital Samaritano Barra, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde o artista está internado. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do ator.

Internação por septicemia

Stênio Garcia foi internado na noite do último sábado, 1º, no hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ator apresentou fortes dores na região das pernas. A avaliação dos médicos detectou um quadro de septicemia, infecção generalizada no sangue causada por bactéria.

Aos 91 anos, o artista está sendo tratado com antibióticos e passará por uma bateria de exames. Em nota divulgada pela mulher e pela assessoria, os sinais vitais de Stenio estão ótimos e ele segue internado sem ajuda de aparelhos.

Confira a nota na íntegra:

"Stênio Garcia foi internado ontem por volta das 16h com fortes dores nas pernas.

Passou por uma bateria de exames e foi diagnosticado com septicemia, é um quadro de infecção com leucócitos muito altos.

Seus sinais vitais estão ótimos, respira normal, sem ajuda de aparelhos, e está em tratamento para eliminar a bactéria.

Ele está sendo medicado, está tomando antibiótico para eliminar a infecção bacteriana.

Sua esposa Mari Saade está no hospital acompanhando ele, e o médico pediu para que ele não receba visitas até a infecção melhorar".