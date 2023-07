Freelancers: como fugir do golpe do falso emprego

Da Redação

Os golpes online estão cada vez mais recorrentes e vêm afetando muitos os profissionais que estão em busca de emprego. A cada mês, são cerca de 29 mil tentativas de fraude em pessoas que buscam trabalho – segundo os dados mais recentes de uma pesquisa da OLX.

Esses números reforçam o alerta para profissionais contratados estarem atentos e evitarem cair em armadilhas que causarão prejuízos financeiros ou o vazamento de dados.

Freelancers, aliás, podem se tornar o alvo mais fácil, uma vez que fecham contratos e buscam jobs com mais recorrência do que os colaboradores que trabalham para a mesma empresa todos os meses, ficando mais suscetíveis.

“Ao se candidatar a vagas no Brasil e no exterior, é fundamental fazer uma análise profunda sobre o histórico da empresa, as exigências do cargo e ficar atento a pedidos duvidosos que o recrutador ou anúncio esteja apontando”, , comenta Samyra Ramos, especialista de marketing da Higlobe, solução de pagamentos para freelancers e contratados brasileiros que trabalham remotamente para empresas nos EUA. “Além de prejuízos financeiros, os golpes podem prejudicar a confiança dos profissionais, que podem se sentir inseguros a cada processo seletivo iniciado, afetando seu empenho na busca por emprego.”

Pensando em alertar especialmente os freelancers, a especialista separou algumas dicas para os profissionais evitarem fraudes.

Freelancers: pesquise o histórico da empresa

Sempre que for se candidatar a vagas, pesquise sobre o histórico da empresa em questão: se ela é presente nas redes sociais, quem já trabalha por lá e quantos funcionários tem.

Outra opção é entrar nos sites de reclamações e ver se há alguma questão envolvendo a empresa em golpes e fraudes. No caso de vagas no exterior, é igualmente importante fazer essa varredura nas informações e entender a veracidade da oferta.

Avalie o perfil do recrutador

É comum que recrutadores entrem em contato após avaliar o seu perfil e ver que tem fit com a vaga da empresa. No entanto, é fundamental também analisar o perfil do recrutador para ver se é alguém confiável.

Procure a pessoa no LinkedIn e avalie quantas conexões têm, onde já trabalhou e outras informações importantes.

“Ao aplicar o golpe, muitos recrutadores aumentam o valor da remuneração para algo exorbitante e incompatível com a vaga, a fim de chamar atenção do candidato. Outra técnica dos criminosos é pedir uma selfie segurando seu documento e, com isso, eles conseguem abrir ou acessar contas bancárias e realizar o golpe financeiro. Essas informações e pedidos não são comuns em processos seletivos, é preciso estar antenado para não ser pego desprevenido”, comenta a especialista da Higlobe.

Evite clicar em links suspeitos

As armadilhas via links também são comuns, mais ainda na área das candidaturas de emprego. Desconfie de profissionais, anúncios ou e-mails repentinos que peçam para clicar em links que demandem outras ações, como informar dados bancários, informações pessoais e outros.

Esteja atento para que a candidatura seja feita por meios seguros, como plataformas de emprego já conhecidas no mercado ou formulários do Google, pois assim será possível ter um acompanhamento de segurança no caso de imprevistos.

Não realize nenhum tipo de pagamento

Um dos golpes mais comuns envolve a cobrança de um valor para o profissional fazer parte do processo seletivo que não existe ou para comprar equipamentos. Companhias não fazem esse tipo de pedido a candidatos, então é essencial ficar atento às solicitações que envolvem operações financeiras suspeitas.

Atente-se ao cumprimento do contrato

Se, após todas essas análises, for possível identificar que a empresa é confiável, é a hora de atentar para o cumprimento do contrato de trabalho. Fundamental para manter os serviços e pedidos registrados, o contrato de prestação de serviço precisa ser seguido e ter bem explícito quais são as demandas de ambos os lados.

Fique atento caso a empresa não cumpra com a parte dela, atrasando ou não realizando o pagamento combinado, por exemplo. Por isso, faça questão de sempre documentar os acordos e, essencialmente, assinar um contrato antes de iniciar um trabalho freelancer. Evite aceitar propostas sem as devidas credenciais.

“As empresas e plataformas confiáveis terão medidas de segurança antifraude e deixarão claras as procedências de suas ações, sem jamais exigir pagamentos para participar do processo seletivo. É preciso redobrar a atenção e estar sempre precavido, assim, evita-se prejuízos e o processo de se candidatar a vagas acontece sem maiores dores de cabeça”, finaliza Ramos.