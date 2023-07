Após demissão de Manoel Soares e férias de Patrícia Poeta, Globo comete gafe durante Encontro

03/07/2023 | 15:10



Manoel Soares foi demitido da Rede Globo na última sexta-feira, dia 30. A informação foi divulgada pela emissora através de uma nota e, segundo o comunicado, o apresentador acabou sendo desligado de todas as atrações, o Encontro e o Papo de Segunda.

Com a demissão de Manoel e com o início das férias de Patrícia Poeta, Tati Machado e Valéria Almeida comandaram o programa. Entretanto, nesta segunda-feira, dia 3, a emissora cometeu um gafe. No início do programa, o nome dos dois apresentadores, Manoel e Patrícia, seguiram nos créditos.

Vale lembrar que a tensão entre Patrícia e Manoel se tornou assunto desde que os dois começaram a apresentar o Encontro após a saída de Fátima Bernardes. Segundo o colunista Lucas Pasin, o retorno do jornalista ao É de Casa teria sido cogitado, mas negado pelos comandantes do programa matinal de sábado.