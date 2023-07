Sienna Miller saiu tremendo e chorando após uma sessão de nove horas de cenas de sexo com Ben Affleck

03/07/2023 | 15:10



Imagina só essa história! A atriz Sienna Miller, que contracena com Ben Affleck em seu novo drama dos anos 1920, intitulado Live By Night, revelou sobre o intenso dia de filmagem para o filme de Ben, onde ela interpreta uma femme fatale irlandesa chamada Emma Gould. Em entrevista ao E!, Sienna falou sobre as cenas de sexo, afirmando que os colegas de elenco acharam a filmagem hilarante, o que a fez sair do set com lágrimas escorrendo pelo rosto.

- E então eu fiquei tipo, não sei o que você está tentando dizer às pessoas, Ben, sobre suas habilidades sexuais. Ben e eu somos como irmão e irmã, graças a Deus, então não houve constrangimento. Houve apenas muitas risadas bobas. Ele é muito profissional - eu não sou, mas ele é, revelou.

- Havia uma sequência no roteiro que dizia que fizemos em todos os lugares: no carro, no bar... Isso é um dia inteiro de cenas de amor! Ok, como fazemos isso? Obviamente, quando nove horas disso já haviam passado, eu estava tremendo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quer dizer, não posso te dizer exatamente - mas você tem que rir. Ben é um profissional. É o que é.

No final, descobriu-se que era apenas para que Ben tivesse várias tomadas para usar na edição final, mas Sienna não havia sido avisada de que eles filmariam continuamente, o que provocou ainda mais risadas.

- Haverão algumas cenas excluídas em que eu tenho que sair da sala porque estou com lágrimas escorrendo pelo rosto, acrescentou a atriz de 35 anos de idade.

Enquanto isso, Sienna viveu um momento de admiração no fim de semana quando se viu nos bastidores em um grupo com Ben, Brad Pitt e Jon Hamm, o que ela descreveu como surreal.

- Foi emocionante. Tenho uma imagem mental que vou guardar, acrescentou.

Quando Ben - que também estava dirigindo ao mesmo tempo em que atuava - pediu à equipe que mantivesse as câmeras gravando durante suas cenas picantes, Sienna não conseguiu mais se segurar.