Carregadores de celular: entenda as diferenças entre eles

Da Redação

Do 33Giga



03/07/2023



Item indispensável, o smartphone se tornou um companheiro inseparável para tarefas e relações do dia a dia. Segundo levantamento de 2022 da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Brasil, atualmente, há mais celulares que habitantes, totalizando 242 milhões de aparelhos no país.

No entanto, sem os carregadores, os celulares não oferecem utilidade, por isso é tão importante estar atento na hora de escolher esse item, que tem evoluído cada vez mais com especificações diferentes e modelos variados. A fim de auxiliar o usuário nessa jornada, 33Giga e a Lity listam tipos de cabos (e conexões) para carregamento e dados – e especificam suas funções para a melhor compra.

Micro USB

O Micro USB já foi o principal cabo de carregamento para dispositivos móveis, mas ainda pode ser encontrado em alguns modelos de smartphones e em lojas físicas e online de eletroeletrônicos. Sua conexão específica permite que os dados sejam lidos sem o uso de um computador, além de possuir uma única posição correta de encaixe em aparelhos.

USB-C

Ganhando cada vez mais espaço, o USB-C é compatível com diversos dispositivos. Equipamentos com essa especificação são mais rápidos que as versões anteriores, resultando na boa aceitação por parte dos usuários e com um design de único encaixe que agrada consumidores.

Outro ponto importante é que esse tipo de carregador é compatível com diferentes aparelhos com sistema operacional Android, popular no Brasil. Essa pode ser uma vantagem para quem possui diferentes dispositivos com a mesma entrada.

Lightning

Exclusivo para dispositivos com sistema operacional iOS, o Lightning é menor que sua versão anterior. Possui maior capacidade em liberar mais espaço interno e placas eletrônicas menores nos dispositivos.

Além disso, a conexão tem como diferencial o encaixe em duas direções diferentes. Com um chip interno no cabo, ele identifica qual dos dois lados está ligado e inicia o carregamento. Ainda é importante ressaltar que os cabos devem ter a certificação MFi, emitido pela fabricante original para itens de terceiros que apresentam compatibilidade total com os sistemas dos dispositivos.

Por isso, na hora de comprar esse tipo de cabo, certifique-se que ele leva esse selo para não ter as funções do aparelho afetadas durante o carregamento.