Morre segunda vítima de incêndio em tanque da Braskem em Santo André

03/07/2023 | 14:29



Uma segunda pessoa que tinha ficado ferida no incêndio que atingiu um tanque petroquímico da Braskem em Santo André, no ABC paulista, em 22 de junho, morreu nesta segunda-feira, 3. A informação foi divulgada pela Tenenge, empresa que presta serviço para a Braskem e é responsável pela manutenção que vinha sendo feita no tanque no momento em que o fogo começou.

A vítima, funcionária da Tenenge, estava hospitalizada desde o dia do incêndio em um hospital de Santo André, mas não resistiu aos ferimentos. Um outro funcionário que também estava internado teve alta na última semana, de acordo com a prestadora de serviços.

Ao todo, cinco pessoas foram atingidas pelo fogo. Uma delas morreu no mesmo dia do incêndio e os outros dois tiveram apenas ferimentos leves. As causas do incêndio continuam sendo investigadas pela Braskem, pela Tenenge e pela polícia.

"A empresa lamenta profundamente o ocorrido e segue voltada ao suporte dos familiares e colegas, assim como continua investigando as causas do acidente conjuntamente com a Braskem e colaborando com os agentes públicos na condução desse processo", diz a Tenenge em nota.