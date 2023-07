Filme da Barbie é banido pelo Ministério da Cultura do Vietnã; saiba o motivo!

03/07/2023 | 14:10



O filme da Barbie já está quase entre nós e a cada vez vem criando ainda mais expectativas nos fãs, né? Mas parece que o público do Vietnã não poderá conferir o longa sobre a boneca.

Segundo informações da Variety, as autoridades do Ministério da Cultura, Esporte e Turismo vietnamita decidiu nesta segunda-feira, dia 3, que o filme contém uma cena que justifica o banimento. O momento em questão mostra um mapa mundial da Ásia e conta com a polêmica linha das nove raias, local de disputa entre o Vietnã e a China.

Nós não garantimos a licença para o filme norte-americano Barbie ser lançado no Vietnã porque contém uma imagem ofensiva da linha das nove raias, dizia a nota das autoridades.

A linha das nove raias é usada pelo governo da República da China para reivindicar a maior parte do mar da China Meridional, mas há uma disputa pelo local. Em 2016, o Tribunal de Haia determinou que não existe base legal para que a China continue a reivindicar o território, mas o governo chinês se recusa a reconhecer a decisão.

Vale lembrar que Barbie não é o primeiro filme que é impedido de ser transmitido no Vietnã por uma razão parecida. Em 2019 a animação Abominável da DreamWorks e em 2022, o filme Uncharted também foram banidos do país.