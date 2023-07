Taís Araújo vai substituir Fernanda Montenegro em O auto da compadecida 2

03/07/2023 | 14:10



O filme O auto da compadecida 2 terá uma atriz diferente para interpretar a Nossa Senhora de Aparica, originalmente vivida por Fernanda Montenegro no clássico longa-metragem nacional inspirado no livro de Ariano Suassuna. Segundo informações do jornal O Globo, a artista escolhida para integrar o elenco da continuação da produção foi Tais Araújo.

O motivo pelo qual Fernanda não estará na sequência seria incompatibilidade de agenda. Deste modo, Taís foi escalada para assumir o manto sagrado no filme que está previsto para ser lançado nos cinemas no final de 2024.

Animada com o trabalho, a atriz conversou com o jornal e exaltou Montenegro:

- Nós falamos tanto que ninguém é insubstituível, mas Fernanda Montenegro é. Graças a Deus temos muitas Nossas Senhoras, e interpretar essa nova versão da Compadecida será certamente uma celebração a elas.