Jogo da Vida do Nubank: clássico é lançado em nova versão

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/07/2023 | 13:55



O banco digital Nubank, em parceria com a Estrela, tradicional fabricante de brinquedos, lançam o Jogo da Vida do Nubank – batizado de Jogo da Vida Nu. Na nova versão do clássico jogo de tabuleiro, os participantes poderão aprender sobre educação financeira, com estratégias que podem ser aplicadas no dia a dia sobre como alcançar a independência financeira. A edição é limitada e está disponível para compra no site da Estrela a partir de hoje (3), no valor de R$ 149,99.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O Jogo da Vida do Nubank contará com um cenário inteiramente baseado na vida financeira e no portfólio de serviços e produtos do banco digital. Além das tradicionais casas do tabuleiro, os participantes poderão investir em ações, contratar seguros, criar Caixinhas, ou até mesmo comprar criptomoedas.

O clássico termina quando todos os participantes chegam à casa final e conquistam a “Independência Financeira” ou quando apostam na casa de “Explorador de Novas Moedas Digitais”. Vence aquele que chegar na última casa com mais dinheiro.

Jogo da Vida real

Para ativar o lançamento do jogo de tabuleiro, o Nubank convidou o professor e sociólogo Leandro Karnal para uma série de vídeos nas redes sociais. O propósito é incentivar as pessoas a perceberem que, mesmo sem manual, existem algumas ferramentas que podem ajudar a aproveitar as possibilidades que a vida oferece.

Como parte da nova narrativa de marca “N Possibilidades”, lançada recentemente, a empresa também preparou uma live na Twitch com alguns dos principais streamers de games do Brasil. O projeto de conteúdo foi idealizado pela agência Wieden + Kennedy SP, e está marcado para sexta-feira (7). Mylon, esAcarry, Jimelol e Loadcomics vão disputar uma partida ao vivo com interações do público.