Marcos Mion abre o coração e explica o motivo de não levar o filho em viagens de família

03/07/2023 | 13:10



Marcos Mion usou as redes sociais no último domingo, dia 2, para explicar algo que vem gerando muita curiosidade em seus seguidores. Afinal, por que Romeo, o primogênito do apresentador com Suzana Gullo, não vai em viagens da família?

Existem temas que não são reels. Os mais profundos .Esse é um vídeo longo, muito íntimo, com muita exposição da nossa intimidade, das minhas vulnerabilidades como pai, mas é um vídeo necessário. Feito com muito carinho e amor. Como sempre chega muita gente nova, prometi que postaria ele em toda viagem que a família fizesse sem o Romeozão, como está sendo agora. É o segundo ano que posto ele. Ele está muito explicativo, tem exemplos, tem dicas para as famílias e tem esclarecimento com todo carinho e respeito para quem ama a família unida, ama o Romeozão comigo!, escreveu Mion na legenda.

A família está passando alguns dias em Israel, mas Romeo, que tem autismo, ficou em casa. Com isso, Mion explicou:

- Todo dia da semana é igual ao da semana seguinte. Saber o que acontece na segunda é o que vai acontecer na segunda que vem, e na outra, e assim por diante, sem mudança nenhuma. Essas coisas não existem em uma viagem. Então tudo que quebra a rotina, que tira ele da zona de conforto, que causa surpresa, que traz o esperado, gera pânico, estresse e crise.

E continuou:

- Ele, ao longo dos anos, evoluiu muito. Ele vive um esforço, uma tensão constante todo dia para se encaixar socialmente. O que vocês veem no meu Instagram, é que ele dominou com maestria: ser hiper simpático, doce, dar um sorriso carinhoso, perguntar como vai, demonstrar interesse no próximo? O que ele faz para consegui isso é, principalmente, o poder de controlar, não ser surpreendido, ou seja: ele domina com a rotina do dia.