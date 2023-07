Zac Efron surge com aparência inusitada e internautas questionam mudança radical

03/07/2023 | 12:59



A aparência do ator Zac Efron virou um dos assuntos mais comentados da internet neste final de semana. O cantor foi clicado com um visual diferente durante as gravações do seu próximo filme, e os internautas questionaram a mudança. Isso porque, o artista apareceu mais musculoso e com um corte de cabelo inusitado.

O novo semblante, no entanto, tem explicação. Em seu próximo trabalho, Zac Efron dará vida ao lutador americano de wrestling Kevin Von Erich, no filme The Iron Claw. O atleta, durante a carreira, adotou o estilo representado pelo ator nas gravações e, por isso, o estranhamento do público.

Além da caracterização para as filmagens, a feição do ator também mudou devido a um acidente em que fraturou a mandíbula. A ocorrência alterou o formato do rosto de Efron, aparentando uma estrutura óssea mais marcada que o habitual.

Dentre os comentários, os internautas compartilharam as reações ao verem as fotos. "Eu não tô acreditando. O Zac Efron virou o Zacarias Efron", escreveu um. "Zac Efron virando uma mistura de Zacarias e Lord Farquaad", disse outro em referência ao vilão do primeiro filme de Shrek.