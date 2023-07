Programa de Fidelidade Shopee é disponibilizado para consumidores

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/07/2023 | 12:55



A Shopee lança o Programa de Fidelidade Shopee, para que clientes recebam benefícios extras a partir de suas compras – quanto mais os usuários comprarem, mais vantagens como moedas Shopee e cupons. Desde 1º de julho, todos os consumidores que possuem um perfil cadastrado na plataforma passam a fazer parte do programa automaticamente, na categoria básica inicialmente. Clique aqui e saiba mais.

Sobre o Programa de Fidelidade Shopee

O Programa é atualizado por ciclos com duração de seis meses, sendo o primeiro de 1º de julho a 31 de dezembro de 2023. Todas as compras realizadas nesse período classificam o usuário em um nível de pontuação, desconsiderando valor de frete, compras canceladas ou devolvidas e eventuais descontos. Os usuários iniciam no nível básico e vão evoluindo conforme seu consumo na plataforma durante o período de seis meses. Os valores de pedidos realizados em cada ciclo não são acumulativos.

O consumidor já pode acessar o seu nível dentro do programa e seus benefícios por meio da aba “Eu” do aplicativo, em Fidelidade Shopee.? Os benefícios gerados pelo programa podem ser resgatados até o sexto mês, de acordo com a periodicidade de atualização dos prêmios dentro do ciclo. O prazo de validade para o uso, entretanto, pode variar de acordo com o benefício.