FIFA 23 prevê Estados Unidos campeão da Copa do Mundo Feminina e eliminação precoce do Brasil

O jogo FIFA 23, assim como fez com a Copa do Mundo Masculina realizada no Catar em 2022, realizou uma simulação completa da Copa do Mundo Feminina na tentativa de prever o campeão. De acordo com a EA Sports, o país vencedor do torneio sediado na Austrália e Nova Zelândia serão os Estados Unidos da América (EUA). Esta é a quinta vez consecutiva que a desenvolvedora canadense busca acertar o vencedor de uma Copa por meio do jogo.

Além de revelar o campeão, a simulação feita no FIFA 23 também prevê uma decepcionante participação do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2023. Segundo a inteligência artificial do jogo, a seleção brasileira será eliminada na fase de grupos. Do Grupo F, as equipes que provavelmente avançarão, de acordo com a simulação, são França e Panamá.

Todas as simulações foram realizadas por meio da DLC (conteúdo para download) que será adicionada ao FIFA 23 no final deste mês. O modo com as seleções e jogadoras da Copa do Mundo Feminina será disponibilizado gratuitamente em uma atualização, embora a data exata ainda não tenha sido especificada pela desenvolvedora.

Na última quinta-feira, a EA Sports divulgou os ratings (pontuações) das 100 melhores jogadoras presentes na DLC da Copa do Mundo Feminina. As jogadoras australiana Sam Kerr e espanhola Alexia Putellas lideram a lista com uma pontuação geral de 91. O Brasil possui duas atletas no ranking: Debinha, com uma pontuação de 88, na 12ª posição, e Tamires, com 83, na 95ª posição.

Nos eSports campeã Feminina de FIFA 23 é do Brasil



Se na simulação feita pela EA Sports a seleção brasileira feminina deverá ser eliminada precocemente na Copa do Mundo Feminina de futebol, por outro lado nas competições verdadeiras do próprio game FIFA 23 a brasileira Cecília ‘cecilia_1707’ fez história ao conquistar o campeonato feminino da Global Series no FIFA 23

Cecília ‘cecilia_1707’, jogadora brasileira, se tornou a primeira campeã do torneio feminino Global Series, realizado pela EA Sports, e seu sucesso ainda continua no FIFA 23. Ela conquistou o título do FIFAHERGAME ao vencer a alemã Fabienne por 4×1 no placar agregado da grande final. No início da competição nem mesmo as melhores casas de apostas na Bettingtop10 apontavam Cecília como favorita. Atualmente, os sites de apostas também disponibilizam a categoria de eSports e os torneios de FIFA 23 entre as opções para seus apostadores. A categoria tem se tornado imensamente popular entre os usuários.

O torneio ocorreu na sede da entidade máxima do futebol e premiou as duas finalistas com uma viagem para a Copa do Mundo Feminina, disputada na Austrália e Nova Zelândia.

Para chegar à final, Cecília terminou em primeiro lugar no Grupo A, com quatro vitórias e apenas um empate. Nos playoffs, a brasileira garantiu sua vaga na partida decisiva do título ao vencer a marroquina JeanGlobard por 12×0 (placar agregado) nas quartas de final e a portuguesa RaquelTy por 4×0 no placar agregado.

Além de Cecília, a streamer ThataGamer também representou o Brasil na competição, mas foi eliminada na quarta colocação da fase de grupos. O FIFAHERGAME contou com uma ou mais representantes de países classificados para a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que terá início no dia 20 de julho com o jogo de abertura entre Nova Zelândia e Noruega.

Bicampeã mundial em dois meses

Em maio deste ano, Cecília conquistou o título mundial da EA Sports Global Series, organizado pela produtora do simulador virtual, novamente contra a alemã Fabienne, dessa vez com um placar de 5×1 na grande final do torneio internacional disputado em Londres. Após a final do FIFAHERGAME, Cecília foi entrevistada e falou sobre a oportunidade de enfrentar essa adversária conhecida em um confronto decisivo valendo um troféu:

“Eu queria enfrentar a Fabienne porque ela é uma grande adversária. Eu sempre torço para que ela esteja jogando em alto nível para me desafiar e me incentivar a melhorar cada vez mais. Foi uma grande final e estou muito feliz.”

O FIFA 2023 marcou o fim de uma era, pois a parceria entre a FIFA e a EA Sports, responsável pelo desenvolvimento do jogo, chegou ao fim. Isso significa que não teremos mais um jogo oficial da FIFA produzido pela EA Sports.

Diante desse cenário, resta-nos recordar os clássicos dessa bem-sucedida parceria e aproveitar o FIFA 23 enquanto aguardamos os próximos passos.