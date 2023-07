Da Redação

03/07/2023



A tecnologia é responsável pelas diversas mudanças nos aspectos dos esportes e isso tem sido cada vez mais evidente nos últimos anos. É preciso entender a importância desse novo cenário do mundo esportivo que está presente principalmente nas casas de apostas legais em Portugal.

A tecnologia tem mudado os esportes de diversas maneiras, desde a análise de dados até a criação de novas formas de competição. Isso tem ajudado a melhorar o desempenho dos atletas, a prevenir lesões e a tornar os jogos mais justos e emocionantes.

O crescente mercado das apostas esportivas online é o setor mais beneficiado por causa da tecnologia nos esportes. Muitas plataformas já nasceram grande em função de toda estrutura tecnológica envolvendo o business esportivo em diversos países onde esse tipo de prática é legalizada.

A tecnologia aparece como a maior aliada dos negócios de apostas na internet, além de garantir a segurança dos apostadores que buscam por plataformas confiáveis e que tem o departamento tecnológico como uma de suas prioridades.

Movimentação bilionária no negócio dos esportes

O mercado de apostas esportivas online tem movimentado uma quantia significativa de dinheiro nos últimos anos.

Segundo dados recentes, o mercado global de apostas esportivas online deve atingir US$ 92,9 bilhões em 2023.

No Brasil, o mercado ainda é novo, mas estima-se que movimente mais de R$ 4 bilhões por ano.

É importante ressaltar que a legalização das apostas esportivas no país, em 2018, tem impulsionado esse mercado. No entanto, é necessário ter cautela e buscar informações confiáveis antes de se envolver com esse tipo de atividade.

Neste artigo abordamos cinco maneiras pelas quais a tecnologia está mudando os esportes e os benefícios e desafios apresentados às empresas do setor e a adaptação dos apostadores à nova realidade das apostas esportivas, agora no mundo online.

Análise de dados

A tecnologia tem permitido uma análise mais detalhada dos dados dos jogos e dos atletas. As equipes podem usar ferramentas para coletar informações sobre desempenho, movimentos e estatísticas dos jogadores. Essa análise ajuda a melhorar o desempenho dos atletas e a desenvolver novas estratégias de jogo.

Poder analisar dados das principais competições esportivas ajuda na tomada de decisões quando o assunto é fazer apostas com mais chances de acertos.

Uso de sensores

Sensores são usados em diversos esportes para monitorar o desempenho dos atletas. Eles podem ser usados para medir a velocidade, a força e a precisão dos movimentos dos jogadores. Além disso, sensores também são usados para monitorar a saúde dos atletas e prevenir lesões.

Os clubes esportivos preocupados não apenas com o desempenho de seus jogadores em campo, mas principalmente com a saúde de cada atleta, leva a sério o uso de sensores.

Tecnologia vestível

A tecnologia vestível, como relógios inteligentes e pulseiras de monitoramento de atividades, é cada vez mais comum entre os atletas. Esses dispositivos permitem que os atletas monitorem seu desempenho e saúde em tempo real, além de fornecer informações sobre seu condicionamento físico geral.

Árbitro de vídeo

Em alguns esportes, como o futebol, o uso do árbitro de vídeo tem sido cada vez mais comum. Essa tecnologia permite que os árbitros revisem lances duvidosos e tomem decisões mais precisas. Isso tem ajudado a evitar erros de arbitragem e a garantir um jogo mais justo.

O árbitro de vídeo é um dos maiores aliados tecnológicos dos eventos esportivos e torcedores preocupados em ver uma competição justa.

O Árbitro de Vídeo, também conhecido como VAR (do inglês Video Assistant Referee), foi criado em 2016 pela International Football Association Board (IFAB).

O objetivo era auxiliar os juízes de futebol nas decisões difíceis, como lances de gol, pênaltis, cartões vermelhos e confusões entre jogadores.

O sistema utiliza câmeras de alta definição e uma equipe de árbitros assistentes para revisar as jogadas e ajudar o árbitro principal a tomar a decisão correta.

O VAR foi introduzido oficialmente em competições de futebol em 2017 e, desde então, tem sido amplamente utilizado em todo o mundo.

e-Sports

Os e-Sports são uma forma de competição de jogos eletrônicos que tem se tornado cada vez mais popular. A tecnologia é fundamental nesse tipo de competição, desde a infraestrutura necessária para suportar as partidas até os equipamentos usados pelos jogadores.

O setor dos e-Sports movimenta um mercado bilionário, especialmente nas apostas esportivas online.

Entre os tipos mais conhecidos de e-Sports estão os jogos de estratégia em tempo real, como o Starcraft II e o Warcraft III, os jogos de tiro em primeira pessoa, entre eles o Counter-Strike: Global Offensive e o Call of Duty, e os jogos de batalha online multiplayer, como o League of Legends e o Dota 2.

Além disso, há também os jogos de luta, como o Street Fighter V e o Tekken 7, e os jogos de corrida, como o Gran Turismo Sport e o Forza Motorsport 7.

Cada um desses tipos de e-Sports tem suas próprias características e competições de alto nível ao redor do mundo.