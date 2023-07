Equipe Ambiental da Prefeitura de Ribeirão Pires resgata cachorro abandonado na mata

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/07/2023 | 12:29



Neste domingo (02), a Equipe Ambiental da Prefeitura de Ribeirão Pires realizou um resgate no Bairro Planalto. Após receber uma denúncia anônima sobre um cachorro abandonado na mata, os especialistas se deslocaram rapidamente ao local e realizaram o salvamento do animal.

Ao chegarem, constataram um cenário de maus-tratos, com o animal demonstrando sinais de desidratação e apatia. Preocupados com sua saúde, a equipe prontamente prestou os primeiros socorros e iniciou a avaliação do cachorro.

Embora a equipe ambiental normalmente não se dedique ao resgate de animais domésticos, focando seus esforços nos animais silvestres, neste caso específico, decidiram agir em prol do bem-estar do animal. A decisão foi tomada após verificar que seria possível garantir um lar temporário para o cachorro.

Um munícipe solidário se prontificou a acolher o cão em sua residência até que ele encontre um novo lar definitivo através da adoção responsável. Neste período, o animal vem apresentando melhoras significativas em seu estado de saúde. No entanto, a equipe de especialistas continua acompanhando seu progresso de perto, garantindo que receba os cuidados necessários.

“Esse ato de resgate e solidariedade evidencia a importância da conscientização e do cuidado com os animais. A Prefeitura de Ribeirão Pires reafirma seu compromisso em proteger não apenas a fauna silvestre, mas também os animais domésticos em situações excepcionais que possam ser devidamente assistidos”, explicou a secretária de Meio Ambiente, Andreza Araújo.

Para denúncias, o Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal atende em dois telefones, sendo eles: 4824-4197 ou 97211-1112 (WhatsApp). Lembrando que a equipe é voltada para resgate de animais silvestres, mas atua também em casos de maus-tratos e de extrema urgência, desde de que tenha um lar garantido para o animal.