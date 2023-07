Anitta revela que teve suspeita de câncer em 2022, mas contrariou o médico e decidiu viajar antes de confirmar a doença

03/07/2023 | 12:11



Anitta contou que teve uma suspeita de câncer de pele em 2022, mas decidiu tirar um mês de férias antes de fazer mais exames para confirmar a doença. Segundo informações da CNN, a cantora revelou em entrevista à rádio norte-americana KTU que contrariou as ordens médicas e foi passear com amigos no Japão.

Os exames da cantora não estavam bons e surgiu a suspeita, mas ela não se deixou abalar e preferiu curtir e focar em outras coisas antes de verificar se realmente estava com a doença.

- Eu pensei: Eu quero me divertir, não importa. Se eu morrer, eu quero ter certeza que vou lançar um ótimo álbum e viajar com meus amigos. Comecei a marcar férias com meus amigos, chamei minhas agências de viagens. Eu disse: Então tudo bem. Se é câncer, então não preciso ficar presa aqui no hospital. Não quero fazer o exame agora. Vou tirar um mês de férias e depois volto e faço. O médico falou: Não! E eu disse: Sim!

A artista disse ainda que procurou um curandeiro no país asiático e descobriu que não tinha câncer quando voltou ao Brasil.

- Tirei férias e fui para o Japão e encontrei um curandeiro. Isso é uma coisa espiritual, pois quando voltei fui fazer os exames, não tinha câncer e comecei a melhorar. Foi uma história maluca. Eu tenho histórias malucas de coisas que acontecem na minha vida.