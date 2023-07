Italo teria traído Karen dois dias antes de noivar no reencontro do Casamento às Cegas 3

03/07/2023 | 12:11



Pulada de cerca? No último domingo, dia 2, logo depois de surpreender o público que estava acompanhando a live de reencontro dos participantes de Casamento às Cegas 3, reality da Netflix, ao pedir Karen Bacic em casamento, Italo Antonelli teve a vida amorosa ainda mais exposta do que o esperado. Isso porque, segundo o colunista Gabriel Perline, o rapaz teria traído a moça dois dias antes do evento.

O jornalista recebeu prints de conversas de Rodrigo Vaisember e Alisson Hentges, ex-participantes de outras edições do reality, comentando sobre a passada de rodo de Italo em uma festa paulistana.

Tu tá vendo? O que o Italo fez? Tu lembra sexta?, escreveu Alisson na mensagem, debochando do pedido de casamento.

Lembro. Bizarro. Vi esse Italo pegando várias minas esses dias. Ele pegou até a Juliana. No RJ, eu vi ele pegando outra mina, respondeu Rodrigo.

Quis seus minutos de fama. Moleque sexta-feira passou o rodo, e domingo está pedindo a mina em casamento. Quis usar o protagonista para ganhar audiência, fez só para aparecer, completou Rodrigo.

Eita!